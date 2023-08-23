漁民團體日領館抗議　反對排放核污水　有訪日旅客希望退團

日本政府計劃在明日（24日）排放核污水，事件引起多個漁民團體憂慮，並在今日(23日)前往日本駐港總領事館門外提交請願信，指擔心核污水會影響漁產品，以及影響本港市民對漁產品的信心，會破壞生計，要求日本撤回計劃，並促請港府設立10億元應急基金。另有旅遊界人士稱，收到有日本團旅客希望退團。

香港漁魚青年會主席崔景恒批評日本做法，指核污水「極危險同唔安全」，即使日本政客稱可以飲用得，但實際上自己從未飲用，又質疑日本經過處理水的做法，直言「唔希望有事」，而且有關計劃排放30年，影響無可估量，令漁民人心惶惶，要求日本停止計劃。他又估計排放會令市民對漁產品信心大減，盼港府能效法日方設立10億元應急基金，舉例指日本政府方面都有500億援助當地漁民。崔又相信禁止日本漁產品可行，稱「311大地震」同樣有禁止日本產品。

漁民楊先生同樣對日本政府做法表示憂慮，指核污水排放四圍走，而適逢休漁期結束屬於旺季，原本期望復常後的第一個休漁期完結，會為業界帶來曙光，但現時日本做法令市民對食物安全有憂慮，恐會打擊市場價格，要求日本政府「三思」停止排放計劃。

另外，今日亦有政黨到日本領事館門外請願，該黨批評日本做法極不負責任和極端自私，嚴重破壞海洋生態，又質疑日本為何有錢投資軍費無錢處理核污水，而計劃亦非短期性，憂過濾器會否出現問題，而且日方採用先排放後檢測，一旦對環境產生影響已是不可逆轉。該黨同樣指出國際原子能機構作的報告，當中水質部分由東京電力提供，質疑報告的可信程度。

另一方面，中國旅遊協會副理事長林心廉表示，有業界透露收到有日本團旅客想退團，惟未有具體數字，但受本港旅遊條例所限，除天災以外不能退款。至於訪日團數字有否下跌，林則表示暫未有具體數字。