涉前年兩度強行與印傭性交　已婚男保險經紀否認強姦等2罪

45歲已婚男保險經紀涉嫌於前年中兩度在晚間溜進印傭的房間強行與她性交，其中一次因未能勃起沒有成事，另一次則成功與他性交。印傭其後把事件告之友人後報案。該經紀今早（23日）於高院否認強姦及企圖強姦共兩罪，案件隨即開審。據控方開案陳詞指被告亦在警誡下稱：「我無強姦佢」且忘記案發時發生了甚麼事。

已婚且育有兩女一子的被告周家瑋（45歲）否認強姦及企圖強姦罪。控方開案陳詞指，男被告在2021年7月28日約凌晨3點許，走進當時事主X的房間站在她身旁，拿走她的手機且要求她不要作聲。被告又稱當天是他生日要X吻他，X雖拒絕但被告仍強吻她並觸碰其胸部，X嘗試用手機拍下片段，被告發現再奪走她的手機，其後強行脫去X的衣物及吻X的私處，且以手指插她下體並試圖與她性交。X不斷反抗最終因被告陽具未能勃起而離開。翌日被告與X獨處時稱當日因醉酒未準備好，現時則可性交但X拒絕。

同年8月10日凌晨，X睡覺時感覺到有人觸摸其雙腿，其後發現被告站在她床邊，她嗅到被告有酒氣，被告向X稱「我要你」並觸摸其胸部嘗試把陽具放入她口中。被告及後用手指插入X的私處，且在沒有使用避孕套下插強行與X性交10至20秒。被告發現下體出血並問她是否月事來潮並穿衣離開。X於翌早向朋友傾訴後報案。周於同年8月12日被捕，警誡下稱：「我無強姦佢」。

案件編號：HCCC 35/2023