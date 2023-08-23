假籌碼投注兩被捕六在逃　賭場至少損失560萬

澳門發生假籌碼流入娛樂場事件，兩小時內至少有493個面值1萬元的假籌碼流入，涉事娛樂場至少損失567.8萬澳門元。路氹某娛樂場前日(21日)有人用假籌碼投注及兌換等方式「散貨」，由於假籌碼質感粗糙，被當值荷官揭發。娛樂場發現事件後成功截獲兩名涉事男子，並交由當地執法部門處理。人員表示，案中共檢獲804個假籌碼，正追查假籌碼來源及至少6名在逃人士下落。

案中被捕2名內地男子分別姓奐，35歲；姓葉，31歲。均無業。二人涉嫌觸犯犯罪集團及相當巨額詐騙罪，移送法辦。事件發生於前日晚上約7時半，有當值荷官從賭枱上收回籌碼時發現10個面值1萬元的籌碼質感粗糙，經鑑定後證實有關籌碼內無娛樂場晶片，為偽造的假籌碼。

執法部門接報後到場拘捕兩名涉事男子，從2人身上共檢獲182個面值1萬元的假籌碼，以及起回14個面值5萬元、5個面值1,000元的真籌碼。調查中發現，案中犯罪團夥於大約在場內兩個多小時，在場內各自負責不同工作，分別以賭博投注、與賭客兌換及打散等方式「散貨」。經娛樂場初步點算，證實至少493個假籌碼流入該娛樂場，以及10名賭客兌換了假籌碼。

當上述二人事敗被截時，至少6名團夥成員即作鳥獸散，並即時經關閘潛逃回內地。葉姓嫌犯承認花費數10萬元購買了100個假籌碼後，按指示到澳門收貨，但聲稱不知道有關籌碼是偽造。另外人員發現潛逃回內地的數名在逃人士逃跑時，疑將部分假籌碼丟棄於關閘廣場附近的垃圾桶內，最終警方在氹仔垃圾焚化中心再檢獲多112個同類假籌碼以兩個面值1萬元的真籌碼。