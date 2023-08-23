城巴再有氫能巴士試驗項目獲批　料最快明年下半年啟動

為推動氫能巴士發展，城巴今年1月初向港府入紙申請，在柴灣車廠設置加氫設施及運作5輛氫燃料電池雙層巴士。由環境局領導的氫能源跨部門工作小組今（23日）宣布，有關申請已於本周日（20日）獲准。按照該計劃，試驗項目預計會在明年下半年啓動。城巴計劃安排氫能巴士與純電動及傳統燃油推動的雙層巴士於同一路線行走，以比較各款巴士的運作表現。

環境局發言人表示，工作小組收到上述試驗項目申請後，隨即展開審視工作。經申請人優化其項目方案的設計及細節，以確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，最終原則上同意該項目申請。

當局又指，自今年3月24日起，工作小組先後審視目前手上7項個氫能源試驗項目，並已原則上同意申請。至今，所有已提供足夠資料的有效申請，已悉數獲得工作小組的審視和處理。工作小組會密切留意各個項目的進展，與申請人保持溝通，讓其根據工作小組的意見優化試驗項目。工作小組亦會審視任何日後新收到的申請，務求盡快收集更多氫燃料技術試驗項目的數據及本地運作經驗，以助制訂氫燃料在本地應用的相關法規、守則、標準及技術指引，及規劃所需配套。