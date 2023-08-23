虐兒案今年上半年716宗　非禮佔246宗按年升8成

虐待兒童案件一宗都嫌多！執法部門表示，今年上半年共錄得716宗相關案件，較去年同期升近3成，當中涉及侵害兒童人身罪行有359宗，涉及侵害兒童性罪行則有357宗。在359宗身體傷害案件中，8成1涉虐待或忽略的案件，如體罰、疏忽照顧、獨留在家等，按年增逾2成7；而357宗性侵案中，多達6成9是非禮案，按年大升8成。虐兒宗數上升，除因為疫後復常，兒童有更多機會接觸他人外，亦因為大眾保護兒童意識提高，舉報增多有關。

359宗身體傷害案件中，有294宗涉虐待或忽略的案件，而有近7成5案件施虐者是家庭成員，部分是父母因管教問題施行體罰，亦有部分因為伴侶間爭執而遷怒子女。執法部門指，在與管教有關的個案中，父母未必是有心傷害子女，只是用錯方式管教子女，甚或控制不到自己情緒，故呼籲家長及照顧者們要多注意自己的身心情況，遇到困難時可與他人傾訴，或向社福機構尋求專業協助。

至於兒童性侵案則錄得357宗，當中246宗為非禮案；逾7成5(即271宗)為熟人所為，包括同學、情侶、家人及親戚等。執法部門相信，性侵案上升部分原因是疫情放緩，兒童有較多機會與其他人接觸，又指留意到部分案件與兒童網上活動有關。該些案件中，施虐者與受害者透過社交平台、交友程式或網上遊戲等結識，該部門有臨床心理學家訪問過受害兒童，留意到他們在網上交友時，單純以為只有對方才看到自己的私密影像，沒想過有外洩風險。單是今年上半年，有6成7(22宗)涉及兒童色情物品的案件，都是與網上活動有關，這類個案年紀最輕的只有9歲。

人員舉例，一名13歲男童在社交平台Twitter認識了一名26歲男子，發展成情侶關係，並分享多張裸體照片，其後更應邀到該男子住所，結果被性侵，其母及後發現兩人網上對話，告知學校老師並報案。有關男子最終被捕，男童則轉介社署跟進。另一名12歲女童在網上遊戲「皇者榮耀」認識了一名18歲男子，被要挾出來見面作進一步發展，否則對方會到其學校找她。女童擔心有危險，把事件告知兩位朋友並報案，最終將名男子繩之於法。