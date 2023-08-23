深水埗黃金電腦節今開鑼　近百人排隊搶買心頭好

一連8日的「黃金電腦節」今日(23日)在深水埗黃金電腦商場開鑼。主辦方今年推出多項優惠，包括7款限量電子產品以1港元發售外，超過1,000件產品亦低至半價等。活動吸引近百人排隊，排頭位市民昨晚10時已到場輪候，終如願買到心頭好。

排頭位的周先生表示，昨晚(22日)10時正已抵達商場門口排隊，目標是售1港元的限量手提電腦。市民伍小姐表示，家中的電視已使用約7年，打算以約5,000至6,000港元換新電視；吳先生則與弟弟一同到場，以準備幾百港元的預算買滑鼠，路由器，又認為政府早前派發消費劵有幫補作用。他又指，今日人流較往年少，相信可買到自己的「心頭好」。

店鋪負責人何生表示，適逢8月暑假及開學季，學生需購買新電腦，配合電腦節的勢頭，預計入場人流會比平時多一倍，預計生意額會較平常多50%。

除了黃金電腦節，另一個「香港電腦通訊節」亦將於本周五(25日)於灣仔會展舉行，為期4日。主辦方指，今屆活動有超過200間參展商，佔地按年多逾3成共設約800個展位，規模是歷年最大，活動預期可吸引50至60萬人次入場，又期望生意額能稍高於去年。