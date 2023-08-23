裝修工多次性侵及強姦繼孫女　陪審團今裁定5罪罪成押9.14判刑

年近七旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次性侵犯她，包括強姦她及以手指插她肛門等，因而被控兩項強姦及3項非禮罪。案件早前經高院審訊後，由5女2男組成的陪審團經退庭商議約4個多小時後，分別以大比數裁定被告5罪均罪成。法官決定先提取被告的心理報告及事主的心理創傷報告，案件押後至9月14日判刑，期間被告需還押。

現年69歲代號S.H.S.的被告過往沒有案底，他分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。被告的兒子為X的繼父，X與母親自2012年起搬到被告家中居住。

據控方案情指，現年17歲的X於就讀小一或小二時，被告帶她到游泳池，曾撫摸她大腿及陰道。之後被告卻涉3度強姦她及數次非禮她，但很多次事件她均記不起發生的時間。 其中最有印象為首次及最後一次被強姦，及3次遭被告非禮。首次強姦事件她只有6至7歲，被告叫她進其房間，然後以陽具陰入她陰道，最後1次強姦事件則為她約就讀小三時。該3次非禮事件則包括摸她陰道及、舐她胸部、吻她咀及企圖與她濕吻，更試過以手指插她肛門被告自辯時則否認曾性侵，並指對方誣衊他。

案件編號：HCCC 84/2023