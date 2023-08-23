維園14米高刺桐古樹有倒塌風險　康文署今移除

為保障公眾安全，康文署今日(23日)移除維多利亞公園一棵有倒塌風險的古樹名木。署方表示，有關的古樹名木是一棵刺桐，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD WCH／36，樹木高度約14米。

康文署表示，一直密切監察該樹的健康及結構狀況，並分別於2005年和2019年發現該樹木受刺桐姬小蜂侵害和受真菌感染，隨即加強對該樹木的護養及檢查工作，以及即時作出相應的護養樹木跟進措施，包括於滴水線範圍鋪上有機覆蓋物、施肥、鬆土、減裁樹冠、架設纜索及適當使用殺蟲劑和殺真菌劑等。雖然刺桐姬小蜂對該樹的侵害已被有效控制，然而真菌感染由根部經主幹持續向上擴散，以致受感染的樹根和主幹的木質有明顯腐爛並出現裂痕，嚴重影響樹木結構安全，並且有倒塌風險。

署方分別向灣仔區議會、城市林務諮詢小組及發展局綠化、園境及樹木管理組諮詢有關移除該樹木的建議，並獲得支持，遂於今日移除該樹，並會安排在原址補種一棵紫檀。發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。