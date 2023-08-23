明起禁止日本10都縣水產品進口　政府加強魚產品及環境輻射監測

針對日本政府最快明日(24日)將福島核電站核污水排入大海，港府實施反制措施。環境局今日(23日)舉行記者會，交代加強保障日本進口食物安全的安排及細節，指基於預先防範原則，已發出食物安全命令，由明日起禁止日本10個都縣的水產品進口，亦加強檢測其他的日本食品，亦從魚類統營處內的魚類及魚獲中檢測輻射含量。

食物環境衞生署官員表示，發出的禁令包括禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產品進口本港，包括所有的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。而福島的所有蔬果等繼續禁止。至於現時討論禁令何時撤銷，官員認為是言之尚早，會考慮一籃子因素，例如核污系統是否正常運作，魚獲的輻射量，第三方數據等。她提醒，當局於調整禁令方面過去有經驗，2011年核電廠事件後，當局實施的禁令於2018年曾有限度放寬。

食物安全專員表示，已逐步加強檢測日本進口食品的輻射，於6月12日起，每日檢測所有日本進口水產品及相關加工食品，至今檢測10,357個樣本，當中約5,541為水產品或相關產品，強調已100%檢測日本進口水產品。有關日本食品一般經水運、空運來港，一旦來港便會檢測文件，再做輻射測試，未通過檢測則未能公開銷售，安排自2011年已生效，是行之有效。至於明日凌晨前付運的進口食品則不受影響。另外，就市民到日本外遊進食海產具風險，視乎食多少，魚類輻射量，建議外遊時，留意10都縣的風險，亦不要日日食，而香港把關好嚴，稱市民可放心。

專員又指，進口食品的通關時間於加強檢測沒大分別，一般3至4小時，但視乎檢測食材種類，部分肉檢測需較長時間，強調己增購檢測儀器，加快流程，方便業界。食物環境衞生署署長楊碧筠指出，禁令將禁止輸入或供應，即售賣、商業目的交換或贈送，變相或送予家人都不受限制，但不建議市民攜帶進品，而代購或網上銷售亦受禁。