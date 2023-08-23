電影節目辦「啓系列：電影美術的多元宇宙」節目　9.16起推出

康樂及文化事務署（康文署）電影節目辦事處9月16日至10月15日推出「啓系列：電影美術的多元宇宙」節目，在香港電影資料館（資料館）電影院放映由6位香港電影金像奬獲奬美術指導（美指）和服裝指導（服指）參與的香港電影作品，以及他們推薦的世界電影。六位美指和服指更會在他們的作品放映後出席映後談，引領觀眾走進電影佈景、道具和服裝造型所構建的多元美學世界。

《聽風者》（2012）美術總監文念中為周迅飾演的特務塑造八面玲瓏的多變造型，並以復古華麗的佈景和服裝標誌五十年代的上海大都會。他精選的《紅塵百劫》（1969）講述十八世紀詩人薩哲諾華生平的同時，亦在光影中透過四季及階級分明的服飾打扮、各式各樣的道具和器具，以及形形式式的敬拜儀式，優雅地將亞美尼亞的傳統文化保存在光影之中。

《一代宗師》（2013）由詠春大師葉問和多位南北武術人物的故事交織而成，美術總監之一邱偉明以建築、場景和服飾細節展示南北之間的分野。影片的主景工程浩大，耗時兩年多才搭建完成。邱偉明推薦放映的黑澤明作品《蜘蛛巢城》（1957），外景攝製於大霧瀰漫的日本富士山一帶，正好襯托出故事中殺機處處的氛圍。

《一念無明》（2017）美術總監張兆康以佈景陳設，高度還原劏房實況，透過攝影機位的配合，捕捉房內的擠迫感，表現出父子二人無形的壓迫。在他精選的《二樓傳來的歌聲》（2000），導演羅伊安德遜利用冷調色系和遠距離的佈景，呈現時刻上演荒誕劇的冷漠都市。

《青蛇》（1993）的故事源自民間傳說許仙和白素貞的淒美愛情，美術指導雷楚雄按導演徐克除重點外一切從簡的要求，以輕紗及燈光營造出虛幻妖魅的效果。他所選的《情迷高跟鞋》（1991），導演艾慕杜華以一貫濃烈奪目的電影色彩和別樹一幟的構圖講述母女間的愛與恨。

服裝指導吳里璐為愛情小品《小親親》（2000）的主角搭配多套粉色系列變化的衣飾，營造出平易近人的愛情作家氣質，為電影增添浪漫視覺元素。她推薦的經典歌舞電影《油脂》（1978）充滿青春氣息，片中女角繽紛搶眼的衣着與男角叛逆不羈的皮褸打扮都成為當時潮流指標。

為刻劃《野．良犬》（2007）兩名主角的童真內心，美術指導林子僑發揮創意，以舊物布置成主角建立深厚感情的聖誕晚會舞台。他精選的《末日先鋒：戰甲飛車》（2015）呈現的末世景象極具震撼力，並以各式重型戰車的奇特設計代表着操控者的勢力。