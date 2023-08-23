搗「一條龍」招募內地黑工集團　拘9人揭住宿環境惡劣

西九龍總區聯同深水埗區執法人員，昨日（22日)展開「星鑽」行動，以涉嫌「協助或教唆違反逗留條件」、「管有偽造香港身份證」、「串謀管有偽造香港身份證」及「逾期居留」等罪，拘捕4男5女共9人(36至55歲)，檢獲6張偽造的香港身份證。

昨日凌晨，人員突擊搜查深水埗汝州街一單位，當場拘捕5人，檢獲3張偽造的香港身份證。至傍晚，人員在基隆街一唐樓單位，再拘捕4人及起出3張偽造的香港身份證。相信成功搗破一個招募內地人來港做黑工的集團，當中一名姓張(42歲)男子為集團骨幹，其餘8人為持雙程證及逾期居留的內地人。

調查發現，集團在互聯網招募內地人士及提供「一條龍」服務，骨幹成員安排他們在香港住宿，把偽造的香港身份證交給該些內地人，並安排他們見工，收取2萬至4萬港元酬勞。當該些內地人找到工作後，集團以抽佣形式繼續剝削他們。另外，該些內地人居住的環境惡劣及傳出惡臭，其中一單位面積不足100呎，放置了6張碌架床，地方狹窄到連行都有問題，更存在消防隱患。檢獲的偽造香港身份證質素參差，色差及解像度都較差。調查行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。