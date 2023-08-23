車Cam直擊：Tesla切線撼鐵騎士　司機無落車慰問捱轟

司機揸車記得要留意路面情況，稍有分心就有可能造成意外傷及他人。有網民今日(23日)就在社交平台上傳一段車Cam影片，見到一輛Tesla電動車司機在切線前夕疑無留意路邊情況，左轉時直接撞上一名鐵騎士，後者連人帶車倒地，幸無大礙。不過，Tesla司機事後一個舉動引起眾網民批評，就是他竟在意外發生後「無落車慰問」對方。

據影片時間可見，事發於今晚7時39分，地點位於荔枝角道。涉事的黑色Tesla在駛經塘尾道的路口後，司機疑沒有留意倒後鏡，於楓樹街燈位前方切線左轉，未料撞上早就從後駛至、近乎與其平排的電單車。電單車司機被撞倒在地，但仍可自行爬起身，後方車輛亦及時煞車才避免發生致命意外。期間，Tesla司機只有打開車窗了解情況，足足有近半分鐘亦坐在車內，沒有落車慰問騎手的傷勢。

Tesla司機的舉動，引起大批回響，均批評其在事發後無第一時間落車了解對方傷勢，「撞完仲唔落車，覺得自己無錯？」、「好彩後面架大車停得切咋」、「撞到人都唔落車睇吓」、「個Tesla 司機唔落車即係覺得自己無錯」、「點解可以仆街到車都唔落」、「Cut線冇擰頭」、「唔明點解咁樣都仲可以唔落車」。