港猴痘個案見上升趨勢　專家料未來出現更多　男女均有感染機會

本港猴痘個案有上升趨勢，由去年9月至今共錄得35宗個案，當中27宗自今年7月起錄得。有專家指出，不論男女均有機會確診猴痘，近月本港猴痘個案上升趨勢明顯，預料隨着公眾、高危群組對猴痘的認知更多，檢測頻率更高，確診宗數自然會呈上升趨勢，不排除稍後會有更多個案出現。

根據衞生防護中心調查顯示，該些確診個案，絕大部分均是男男性接觸者，曾於潛伏期內在歐洲、日本等地以及香港進行高風險性行為。感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受本報訪問時稱，猴痘自2022年5月在英國開始爆發後，世界各國一直陸續出現確診個案。

他說，猴痘沒有地域限制，新冠疫情過後，各國陸續通關，港人亦多外遊，與各地人員往來頻密，歐美、東南亞多地曾爆發猴痘疫情，現在不同地區都有潛在患者，故高危群組應多加留意，避免發生無安全措施的性行為，甚至與陌生人有親密接觸。

雖然流行病學調查顯示，猴痘疫情以男性為主，大多因性行為接觸而傳染，但不限於性接觸，也不限於男男性行為者。曾祈殷指出，不論男女均有機會感染猴痘，如若家庭成員中有猴痘患者、工作同事長時間與猴痘患者面對面接觸，有飛沫傳播可能；醫護人員徒手接觸患者分泌物，包括呼吸道和感染傷口等，亦有機會染疫。

但他們通常未必了解患者的私生活行為，故此難以防範。若女士確診後，再與他人有親密行為，亦有機會「繼續傳落去」。他又舉例，即使市民無認識猴痘患者，惟若有猴痘患者手部有水泡，觸碰到公共設施，留下殘餘液體，其後有市民接觸到，亦有機會感染。

猴痘為性接觸、接觸性傳播的疾病，包括透過飛沫、傷口及體液等方式；一般發病後會發燒、頭痛，兩至三日後出紅疹，其後惡化至水泡及濃泡，時長四周不等。猴痘的死亡率約10%，潛伏期為5至14日，大部分病人為男性。世界衞生組織去年7月23日宣布猴痘疫情為國際關注的突發公共衞生事件，其後於本年5月11日宣布猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衞生事件。