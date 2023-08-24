各地猴痘疫情均有升溫迹象　專家認為與外遊輸入有關

猴痘疫情於各地均有升溫迹象！根據中國疾病預防控制中心表示，內地6月2日至30日新增106宗猴痘確診個案，其後於7月確診病例更激增至491宗，較6月上升逾4倍。據中國疾病控制預防中心網站「專家解讀」，病例明顯增多主因是猴痘疫情在男男性行為人群中隱匿性傳播，80%病例為單個病例，感染來源不清，防控難度大；二是隨着宣傳教育，重點人群主動就診病例增多，除了密接篩查發現外，通過重點人群主動報告、人群篩查等也增加了病例發現；三是境外疫情不斷輸入境內，輸入風險仍持續存在。

中國疾控中心衞生應急中心副主任施國慶說，6月份公布的病例均為男性，101宗明確為男男性行為，其中96宗明確發病前21天有男男性接觸史。猴痘主要局限於男男性行為人群和通過性接觸傳播，與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘的傳播速度比較慢，但也可能出現局部的聚集性疫情。

根據6月份病例的密切接觸者調查結果，除性接觸以外的密切接觸者370多人，其中僅一人因與確診病例同床居住感染，所以提示其他接觸方式傳播風險較低。

台灣方面，去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病。截至本月14日累計確診280宗病例，包括264宗本地及16宗境外輸入個案。適逢暑假旅遊旺季，加上周邊國家猴痘確診數字上升，於本月中提升內地及泰國旅遊疫情建議等級至第一級；當局又提醒外遊人士返台後，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，應主動求醫，並提供旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。