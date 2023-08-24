政Whats噏：議員慈善騷　「立會好聲音」下月舉行

經常作為表演場地嘅灣仔伊利沙伯體育館，據稱下個月8日將舉行「立會好聲音」慈善音樂會，屆時登台獻藝嘅立法會議員至少13人，仲可能有「神秘嘉賓」、邀請官員及政治助理上台一展歌喉，另外亦有多名電視台藝人參與演出。音樂會嘅門票將於各區免費派發，開支由香港賽馬會等機構贊助。

今屆議會有好多位議員擅長唱歌表演，譬如「立會男團」就不時去到地區用歌喉娛樂坊眾，不過十多位議員同台演出，咁龐大嘅陣容都係頭一趟。據悉，參與「立會好聲音」演出嘅議員不但有管浩鳴、李鎮強、梁毓偉、陸瀚民等「立會男團」嘅骨幹分子，仲有唱功了得、有「立會梅姐」之稱嘅容海恩；而早前首次喺公開場合「初試啼聲」嘅江玉歡，亦喺表演名單之列。據悉，「港漂」議員洪雯亦會上台開金口！呢個音樂會真係令人翹首以待。

當日嘅音樂會，除大合唱環節出現嘅「獅子山下」，其他歌曲多數都係由演出嘅議員自行挑選。容海恩話會揀張國榮嘅「Monica」，事關佢向來都喜歡演繹「哥哥」嘅歌曲，加上自信唱快歌都搞得掂；陳凱欣就反而唔會揀快歌，話會挑選陳慧嫻嘅作品，因為佢相信音樂會嘅觀眾偏向成熟；李鎮強就話初步會物色90至00年代嘅舊歌，心水選擇不外乎Beyond、譚詠麟或李克勤，佢話過往表演嘅最大場地只係修頓，如今首次上伊館面對台下2至3千名觀眾，佢笑言「睇吓會唔會腳震」。至於當日會獨唱同合唱嘅陸瀚民，就話夜市經濟係近日嘅熱門話題，希望睇完音樂會嘅市民都可以出去消費，帶動經濟。