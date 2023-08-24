8月MPF人均蝕1.14萬元　今年收益近化灰

強積金研究機構積金評級今日(24日)表示，由於內地房地產問題，香港及中國股市大幅下跌，強積金在截至21日止的8月份錄得約5.31%的投資虧損，可能是強積金過去12個月最大幅度的按月虧損，並將抵銷今年首7個月超過80%的投資收益。而自強積金成立以來，共錄得13次超過5%的按月虧損。

8月份，投資虧損估算約為534億港元，相等於469萬名強積金成員每人平均虧損約11,400港元。計入供款後，預計截至8月底強積金總資產約為1.099萬億港元(2023年年初至今增加約476億港元)，相等於成員平均帳戶結餘約為234,100港元。

積金評級稱，香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，但隨着成員響應積金局的多元化投資呼籲，該資產類別對強積金回報的影響力逐漸減弱。雖然8月份預測虧損幅度可能會令人感到驚訝，但積金局積極主動的管治措施和以多元化投資為教育成員的重點，應令投資損失的影響比過往為低。

該機構續指，中國房地產和整體經濟問題可能會影響今年餘下時間市況，但積金局已認真落實良好管治原則。這些原則不會直接影響金融市場，但確實促進了問責制，最大限度地減少了強積金計劃受託人委任的基金經理不當地持有風險過高的公司的可能性。