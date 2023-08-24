日本核污水今排海　本港超市食肆變招應對　業界料生意跌5成

日本今日(24日)中午開始將核污水排放入海，香港政府即日起禁止來自日本10個都縣的水產品進口。本港銷售海產食品的超市及食肆都以各種形式應對轉變，當中有超市在貨架和包裝標明海產來源地，例如三文魚刺身膠盒上貼有「挪威直送」標籤；另有日式超市至中午仍未將刺身及壽司上架。有食肆負責人指生意額跌幅大至5成，今晚訂座人數所餘無幾。

核污水排放出大海，對本港的日本水產銷售影響頗大，銅鑼灣一間日式百貨超市，在貨架和包裝標明海產來源地，包括在三文魚刺身膠盒上貼有「挪威直送」標籤、在鯖魚、油甘魚和帆立貝等刺身就有「日本產」的貼紙，刺身拼盤就根據刺身擺放的位置貼上標籤。職員暫未逐一介紹各刺身入口來源地，但強調是根據食安中心的規定入貨。至於另一間原本標明水產是「豐洲市場即日空運到港」的日式超市，到了接近中午時分，仍未將刺身及壽司上架，店員指仍在處理來貨。

另外，本網記者今午亦曾到銅鑼灣的日式百貨公司視察，發現非全部刺身或壽司均有列明產地，只有少量產品有列明產地，而個別產品則同時貼上「挪威產」和「日本產」標籤。記者曾向職員查詢標籤意思，以及是否因應禁令而貼，惟未獲回應。

經營日式餐廳的香港餐飲聯業協會會董陳強在一個電台節目表示，由日本政府宣布將核污水排海開始，餐廳生意已下跌一至兩成，最近跌幅擴大至最多5成，慨嘆今晚訂座人數更所剩無幾。 他指業界昨日與政府開會，商討設立食材認證制度，建議經認可渠道取貨的供應商或餐廳持份者，可在店舖貼出由當局發出的認證標誌。他形容現時日式餐廳業界已急在燃眉，無論政府採取甚麼措施，業界都會盡量配合，指愈快推出認證制度愈好，期望在一個月內成事。