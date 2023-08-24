林卓廷控何君堯誹謗　料傳召11名證人作供　案件押10.19再訊

前立法會議員林卓廷在2019年入稟高院，民事控告另一議員何君堯誹謗，指何在1段網上影片錯誤地指林是元朗「721」事件的幕後主謀。林要求法庭頒令禁制何再發布該影片，並要求賠償，案件將不設陪審團並由單一法官處理。案件今早（24日）於高院聆案官席前作案件管理會議。庭上透露原告將傳召11名證人作供，並會播放約77分鐘的片段。聆案官最終把案件押後至10月19日再訊，期間雙方需列出同意及爭議事宜，並要提交雙方同意的時序表及背景資料等。

本案原告林卓廷，被告何君堯。林在入稟狀稱，被告何君堯於2019年10月22日，在其Facebook專頁上載一段錄影片段，其內容並非事實，且誣指他觸犯暴動及傷人等刑事罪行，嚴重污衊其品格。原告因此要求被告賠償，及禁制被告繼續發布該影片。何君堯早前曾申請將案件交由陪審團審理，但法官指，雖然本案確是適合交由陪審團作判決，但因何逾時申請，且無提供合理理由解釋為何逾時申請，最終拒絕其要求。

案件編號：HCA 2127/2019