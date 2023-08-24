調查揭逾半前線員工未獲防暑措施　3成無小休時間

炎夏時需要戶外工作的工人健康備受關注。勞工處推出的《預防工作時中暑指引》，至今實施超過3個月，規定僱主需要為僱員提供防暑措施，包括小休及降溫物品等。不過，有調查卻發現過半數前線員工未有獲僱主提供防暑措施，更有3成員工未獲小休時間，工會指當局應為工作暑熱警告引入提前預報功能，讓僱主有充分時間準備及應對。立法會議員就促當局加強巡查，提升阻嚇力。

勞聯聯同香港工人健康中心，今年6月以問卷方式訪問約160名前線員工、僱主及管理層，發現過半數前線員工未有獲僱主提供防暑措施，例如工作調動、安排小休及降溫物品等，其中未獲安排小休時間的員工多達3成。部分僱主在指引推行約一個月後，仍然不了解指引要求，亦未能隨着工作暑熱警告，即時安排員工交替工作或停工等，當中有超過7成管理層反映執行上有困難。

工人健康中心項目經理王俊均稱，指引未有就這些措施能否惠及所有員工，或是否有效降低員工的中暑風險作進一步把關，建議當局為工作暑熱警告引入提前預報功能，讓僱主有充分時間準備及應對。

有工會背景的議員林振昇就認為，指引容許已做足防暑措施的僱主，可豁免提供休息時間，但勞資雙方對於做足防暑措施各有不同定義，一直存在爭拗，認為情況不理想，建議當局根據不同工地的實際情況，提供通風設備的清晰標準及要求，亦需要加強巡查提升阻嚇力，確保防暑措施能行之有效。