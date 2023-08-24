涉散布言論煽惑他人襲警　37歲技術員認罪判囚6個月

2021年7月1日銅鑼灣發生孤狼襲擊執法人員事件，翌日有人於網上疑散布言論以煽惑他人襲擊人員。其中一名科大助理技術員於討論區揚言「要刺破胸/背肌同布」、「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。他早前承認一項煽惑他人有意圖傷人罪，押後今（24日）在區院判刑。法官指，司法程序雖歷時逾兩年，但部分屬辯方要求押後，認為這不是減刑因素，判被告入獄6個月。

現年38歲男被告黎哲，過往沒有案底。他之前在香港科技大學任職。他被控於2021年7月2日，有意圖而非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員身體受嚴重傷害。

案情指，2021年7月1日晚，有一名執法人員於銅鑼灣被男子梁健輝用刀插背，梁之後在現場自殺。翌日，網上討論區有人發布題為「『技術討論』應該點用刀？」的貼文，被告以其連登帳戶作回覆稱「刀嘅形狀好重要」、「要刺破胸/背肌同布」及「單拖狗不常見啦，唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」等，又引用有人用刀刺頸和使用刀具的相片。被告於同月9日被拘捕。

案件編號：DCCC 321/2022