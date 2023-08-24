東隧8.27清晨5時起實施易通行　收費廣場來回減至3至4條行車線

東區海底隧道將於下周日(27日)實施易通行不停車繳費，運輸署今日(24日)主持簡報會，介紹東區海底隧道自下周日(27日)實施「易通行」的詳情。東隧將於當日上午5時起實施易通行，於早上4時前，管道將維持兩線行車，收費廣場會分段封閉部分行車線，保留3條收費通道，而將藍隧道於當日凌晨零時起實施單向兩程行車，部分車需改道行駛。在當日早上4時至5時，東隧來回所有支路入口全線封閉1小時。另由早上9時起，市民可辦理隧道券退款。

該署表示，系統實施後，往港島方向的7條行車線將減至4條；往九龍方向則減至3條，而巴士依舊於收費廣場最左線進入轉乘站，呼籲其他司機禮讓巴士。而易通行往港島的感應器安裝於隧道口，而往九龍方向則安裝於紅色的門架上，道路兩旁有告示通告。

運輸署表示，易通行多條隧道使用下，現時平均車流38萬架次，運作至今大致暢順，駕使人士大致熟習新的交通安排。當局另指隧道券稍後仍適用於大老山隧道及香港仔隧道，直至兩條隧道實施易通行，持券市民亦可於下周日早上9時起，到8個位於停車場的退款中心申請退款，例如中環天星政府停車場、觀塘紀之城6期停車場，限期至明年6月30日。