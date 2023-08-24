公院專科門診將全面設藥物送遞服務　附免費藥劑師用藥指導模式

醫院管理局表示，「藥物送遞服務」由下周起，會全面擴展至全港7個公立醫院聯網的所有專科門診，包括尚未推行的新界西聯網專科門診。「藥物送遞服務」自今年3月推出，於6月推展及瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診推行，截至前日為止，已服務超過1,300名病人，當中9成屬於專科門診到診病人，1成選擇藥劑師指導服務。

瑪麗醫院高級藥劑師陳頌瑩指，服務附設免費藥劑師用藥指導模式，當患者收到藥物後，藥劑師最遲一日內會在辦公時間致電患者提供詳盡藥物資訊，提供正確服藥知識，及解答患者相關疑難，期望令患者更有信心服藥，治療效果更好。

醫管局總藥劑師李成章表示，有關服務的對象首階段適用於18歲或以上「HA Go」會員，而有關病人家中有足夠藥物服用至新藥送達。至9月會增設「照顧者」及「我的子女模式」；10月計劃增至出院病人、免診取藥以及急症室病人。日後亦考慮將服務擴展至公私營協作，病人可以於社區藥房取藥。

每張處方劃一收費每次65港元，不受處方上藥物的數量、重量、大小或種類影響，並可送遞醫管局轄下醫院或診所處方的大部分藥物，包括須冷藏藥物。送遞範圍包括離島等各區，系統會顯示預計送達時間，一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物將於翌日送遞；瑪麗醫院於5月中至7月底期間，透過電話訪問了超過300位曾經使用藥物送遞服務的病人，以10分為滿分，整體滿意度達8.36分，超過97%受訪者表示會再用服務。