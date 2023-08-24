余慧明續就初選案自辯　稱「所爭取的從來都是五大訴求」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（24日）在西九龍法院（暫代高院）續審。已解散的組織醫管局員工陣線前主席、還押中的余慧明續自辯。余明言如果政府不回應五大訴求，就會否決一切議案。另外，初選組織者表明，她所出選的功能組別衞生服務界，其選舉結果只供參考，不具約束力。余坦言對此決定感無可奈何。

庭上展示一篇網媒報道，關於余慧明在2020年7月8日舉辦的造勢大會，出席者包括黃之鋒、朱凱廸等。余稱，她欲透過邀請立場較進取的候選人站台，以顯示自己和其他參選人的分別。余指，部分報道內容不算太準確，例如「但她強調不應繼續停留在與政府協商的層面」、「余又認為立法會內理性討論已不復存在」。余說，她的意思不是理性討論「不復存在」，而是因為政府拒放下身段，「永遠擺出佢係啱嘅姿勢」，故「無乜」討論空間。

另外，報道寫到「余又強調，她想進入議會的原因，是想借『35+』之力否決法案，爭取重組立法會」。余今指，這句並非她的意思，她所爭取的從來都是五大訴求，尤其雙普選，而非重選立法會。她續說，如果政府無意回應五大訴求，即使議案與五大訴求無關，她都會投反對票，除非政府「做啲嘢」令她回心轉意。這是她的預設立場，也是談判手法。

案件編號：HCCC 69/2022