政Whats噏：古代市集啟發港夜市文化　邊個朝代？

陳學鋒(右)向鄺美雲(左)講及夜市要發揮年輕人嘅創意。

香港係咪可以搞活夜市，各界嘅反應不一，但竟然有議員話政府可以參考古代市集，啟發香港夜市文化喎。邊個朝代？係北宋呀！

有幾個議員早前去咗珠海考察，當時身兼珠寶商人嘅鄺美(Cally)都在場，當然喇，佢係家鄉就係珠海市斗門區，對當區好熟悉。話說呢班議員喺考察之餘，順道參觀動態版嘅《清明上河圖》展覽，而《清明上河圖》描繪咗北宋時代繁華嘅市集，唔止咁，喺展覽嘅附近都有個市集，嗰度有好特色嘢，例如飾物、特色榚點、手製雪糕，仲有港人至愛嘅小食--魚蛋，亦有日本嘅關東煮。

北宋距今有千年，實在好遙遠，似乎大纜都扯唔埋喎。但呢班議員就覺得政府可以參考下，啟發香港夜市文化，政府要參考多啲周邊城市嘅做法。

一直關注本土經濟嘅議員陳學鋒話搞夜市可令年輕人發揮創意，又話海濱長廊同公園其實好浪費，事關夜晚「靜蠅蠅」，搞呢啲活動希望能夠令社會氣氛好啲，帶動消費。另一議員周浩鼎就話搞夜市嘅地點好重要，政府要諗清楚揀做夜市嘅地點，唔會引起乜嘢影響。

漁農界議員何俊賢就話唔係局限於夜市，由於香港缺乏新型嘅旅遊點，若果創業嘅年輕朋友能透過低門檻進入市場，就可以增加經驗同歸屬感，佢希望政府可以降低墟市政策同公共衞生牌照等嘅門檻，事關唔係維持一個超高標準嘅門檻，就可以促進香港經濟。