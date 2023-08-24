電腦通訊節明日開鑼　推20蚊快閃產品谷人流

除了深水埗腦場電腦節，香港電腦通訊節亦將於明日(25日)起，一連四日在灣仔會展舉行，逾200間參展商參與，主辦單位推出限量低價產品，例如低至兩折的打印機及半價電腦顯示屏等，並舉辦「20元快閃搶」活動，以快閃、毫無預兆的方式在現場推出20份只售20港元的電子產品讓市民搶購。有參展商預料今年銷情會輕微上升。今年的電腦節入場費為35港元，若下載指定應用程式並成為會員，可享有減5港元優惠。

明早10時開鑼的電腦通訊節有逾200間參展商參與，並設置多個主題館，例如「HK InnoFest一站式數碼轉型與商業配對平台」、體育科技與電競體驗區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館等。市民可到訪各個體驗區，試玩最新的運動遊戲，例如於室內打高爾夫球、騎馬等。

打算添置新電腦的市民記得把握優惠「掃貨」，主辦單位更會舉辦「激安大購賞」，在明日向首300名入場市民派號碼籌，持籌者在場內於指定時間消費滿200港元，即可到大會「排隊區」登記並選擇「激安」貨品，例如以1港元換購「KIOXIA鎧俠」16GB USB隨身碟或第二化4K 128GB mircoSD卡，但數量只有10件。

大會今年亦舉辦「20元快閃搶」活動，以快閃、毫無預兆的方式在現場推出20份20港元電子產品供市民搶購，包括Apple、Lenovo、Acer等品牌的產品。另外，入場的人士亦會獲發面值10至2,000港元不等的即揭即中幸運卡，可於場內指定攤位使用。

電腦商Acer於場內推出一折陳列機，款式包括桌上電腦、屏幕等，例如Aspire C All-in-One 桌上電腦會以由原價6,698港元減至669港元發售。Acer營業主任林先生預計，首年復常的電節節的人流會較去年好，而於消費券、大會抽獎活動等推動下，料今年生意額能按年增10%，並指今年於場內引生活家電、健身單車等產品，期望能擴大客源。