藝發局與國際演藝協會合推獎學金　資助本地業界赴美拓眼界

香港藝術發展局與國際演藝協會(ISPA)合作，推出「第三屆國際演藝協會─香港獎學金」，支持本地中級資歷的表演藝術從業員前往不同城市參與ISPA的國際及區域會議，增進專業知識及擴闊海外網絡。獎學金設最多2個名額，提供逾12萬港元資助，正公開接受申請，9月下旬截止。

該計劃將提供最多2個獎學金名額，支持獲選者於2024至2026年間參與合共3次於美國紐約舉行的ISPA國際會議，以及1次區域會議。ISPA國際及區域會議分別於每年1月及5或6月舉行，每次會議為期約4至5天。每屆會議均吸引數百位不同地區的協會成員及資深的表演藝術工作者參加，當中包括國際著名表演藝團、藝術節、演藝場地和藝文機構的領袖及管理層等。

每個獎學金的總金額最多為16,280美元(折合12.76萬港元)，其中11,500美元(折合約9萬港元)會用作支付來回香港及紐約或區域會議的經濟客位機票、住宿、當地交通及膳食等開支。有興趣申請人士可瀏覽 ISPA網頁索取及下載有關申請指引。申請者須於美國東岸時間(紐約)今年9月19日下午5時前，透過ISPA網上申請系統遞交申請。逾時提交、或以紙本、郵寄、傳真、電子郵件或其他方式遞交的申請將不獲處理。