城大推「CityU GPT Chatbot」　免費支援師生及旗下初創企業

為應對生成式人工智能的急速發展，香港城市大學將於2023/24新學年推出「CityU GPT Chatbot」，除了為師生提供平台支援教學和行政工作外，首階段亦會支援城大HK Tech 300的其中8間初創企業，協助他們的企業發展打好根基，衝出香港。

「CityU GPT Chatbot」免費為城大師生提供融合科技的學習平台，支援教學和行政工作，平台亦符合城大的網絡安全要求。同時，城大會因應教職員的需要提供進階版本的「CityU GPT Chatbot」，協助他們的教研和行政工作。

此外，城大挑選了8間在城大HK Tech 300下，具備城大元素及與人工智能有關的初創企業參加「CityU GPT Chatbot」試驗計劃，希望為這些初創企業提供最先進的技術，方便他們製作報告，以節省申請其他海外創業基金的時間，加快企業發展，為他們將來衝出香港做好準備。

其中一間被選中的初創企業Mindlayer，致力透過其配備最尖端的自然語言處理和自動語音識別技術的對話式AI平台，為用家帶來最極緻的AI體驗。其平台技術會按照用家的簡單指令，自動偵測目標對象和選擇適合的語調製作文件。創辦該公司的城大工學院校友繆堅尼表示，「CityU GPT Chatbot」為其免費提供技術，除了節省成本，更將有助提升公司生產力和營運效率，例如以前一日只可撰寫10封推銷電郵，現在以GPT Chatbot技術可一日向多達50個客戶進行營銷，並能夠針對不同客戶需求度身製作內容。