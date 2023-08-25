九巴小童免費乘車日下周日結束　3至11歲任搭450條路線出遊

九巴由今年6月至本月推出的周日及公眾假期小童免費乘車推廣活動，將於下周日(27日)結束，當日3至11歲小童使用小童八達通卡，仍可無限次免費乘搭九巴及龍運逾450條路線。該活動推行至今，共有逾一百萬人次小童享用優惠出遊。

最後一天免費小童乘車日當天，九巴將安排「夏日賞童遊」主題巴士再次到訪尖沙咀碼頭巴士總站，聯同全新投入服務的雙層電動巴士一同展出，屆時市民除了可以手持九巴準備的道具與兩輛巴士打卡合照，更可以在工作人員工作人員安排下登上雙層電巴，體驗電巴綠色出行。活動現場亦設有即場招聘，提供車長、車務及維修等不同職位空缺，有意應徵的市民屆時可以即場申請。

另外，九巴早前推出轉車站儲電子印章活動，已有500名參加者收集完全部電子印章，分別獲得九巴月票連限量版八達通卡乙張、巴士模型、九巴車廠遊學團免費名額及龍運A線免費車程等獎品。得獎名單已上載至九巴應用程式內，得獎者可於今日(25日)起在該程式內兌換相關獎品的二維碼，並可於下周上午11時至下午2時，前往位於天星碼頭5支旗桿旁的九巴尖沙咀客務站憑二維碼換領獎品。