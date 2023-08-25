虧損不斷蝕得甘　議員促廢強積金

強積金虧損不斷，市民蝕鑊「甘」。但其實外界一直有聲音認為政府應該取消強積金，早在上年立法會辯論有關活化強積金的議員議案，議員謝偉俊發言時就舉起《東方日報》，狠批強積金「得個吉」，又形容選擇權及透明度嚴重不足。新一屆政府設立關鍵績效指標KPI，謝認為要率先討論究竟強積金蠶食多少錢、成本效益等。而他亦計劃在立法會提出「廢除搵笨強積金」的議案，建議廢除強積金，還富於民，回水解困。

另外，亦有聲音認為政府應該讓市民能夠使用強積金購買醫療保險或抵押作買樓首期，指醫療機構壓力沉重，如市民要到普通科求診需要從立法會排隊到打鼓嶺，輕症變重症、重症會死，又指人生好景不常，如不幸患上癌症亦難以負擔醫藥費，但細節需要深化考慮；又有指一個20歲的青年人，每月平均供款2,700元，以4%回報率計算，65歲退休時能夠獲得200萬元，每個月除開有一萬元花費，但對於無資助房屋，又無首期買屋的人，一萬元不足生活，認為退休保障不是這樣，當局應研究修改強積金條例，將強積金抵押銀行作為買樓首期，善用資源。