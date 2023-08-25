與女童玩遊戲隔內褲摸下體非禮罪成　六旬漢還押候判期間中風亡

六旬的士司機涉於2018年，藉與同居女友的6歲女兒「玩唧遊戲」，隔着內褲撫摸其下體。直至兩年後該漢又再以同樣手法非禮女兒，事主最終將事件告之生父等，該漢其後被捕。該漢早前否認兩項非禮罪，經審訊後被區院法官姚勳智裁定該兩罪罪成，原定今（25日）判刑，惟被告在還押期間疑因中風於本月8日不治。法官經開庭後同意現時已毋須判刑，並把案件押後至被告的死亡證發出。惟法官表明，本案被告與事主年紀相距甚遠，事主就事件有長期影響，如須判刑會判囚30個月。

任職的士司機，現年64歲代號N.W.C.D.的被告被控兩項非禮罪。控罪指他於2018年夏天某日，在香港九龍土瓜灣一單位非禮6歲女童X。他另被控於或約於2020年10月26日，在香港九龍尖沙咀的一單位非禮8歲的X。法官於庭上指，控方可待死亡證發出後，再決定是否要申請註銷控罪書，介時法庭會再決定是否須宣告涉案控罪並無法律效力。

據現年11歲的X於錄影會面指，案發時她與被告及母親等同住，並於6歲時曾遭被告以「玩唧遊戲」為由，隔着衣物觸摸到其下體，X亦因此大哭。X又稱最後一次遭侵犯時她為8歲的重陽節，被告又提出玩「唧」，並在「唧」X時隔着內褲摸到X「去小便位置」，X哭泣並出手「喺咁打」被告，弟弟亦協助她打被告。她稱當日在家的母親有見到他們「玩唧」但只稱「唔好玩停一陣間」。X又稱兩次事件之間被告亦曾以同樣手法多次非禮她，但已忘記詳情。

案件編號：DCCC 244/2022