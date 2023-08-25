利用AI換臉技術詐騙金融機構貸款　6人被捕包括男主腦

執法部門首次發現有騙徒利用人工智能換臉技術，向金融機構進行詐騙。執法部門於昨日(24日)展開代號「解詐」的執法行動，重點打擊一個詐騙集團，涉嫌盜用他人身份，並利用人工智能換臉技術，俗稱「深偽技術」（Deepfake），於網上申請貸款及登記電話卡。

在科技不斷發展下，不少金融活動，例如借貸及開戶口服務可以透過網上申請，不少金融機構要求申請人掃描及上傳身份證明文件，以及即時的自拍照片，然後透過人臉辨識系統以核實申請人的身份，從而防止騙徒利用資料進行非法申請。

執法人員近期接獲情報指有騙徒利用他人身份證申請網上貸款，經深入調查後，發現一個本地的詐騙集團於去年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身份證向20間銀行及借貸公司合共遞交90次貸款申請及54次銀行戶口開戶申請。申請大部分在網上進行，當中4次貸款申請成功獲批，涉款約20萬港元。

此外，騙徒最少20次利用人工智能換臉程式，試圖冒認已報失身份證的市民身份，希望可以瞞騙人臉辨識系統完成網上申請程序，當中只有1次成功。

詐騙集團曾利用報失身份證，登記逾30張預付費電話卡，並利用電話卡於今年4月至5月發送逾7200個SMS釣魚的詐騙訊息，企圖以積分回贈的藉口誘騙市民交出信用卡資料。執法部門至少接獲1宗相關報案，案中受害人誤信釣魚詐騙訊息而交出信用卡資料，而該些資料已被騙徒用作購物。

人員昨日在全港多個地點展開拘捕行動，以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕4男2女(31至50歲)，當中包括1名集團男主腦。行動中，檢獲一張屬於他人已報失的身份證、13張懷疑偽造身份證、9部手提電腦、19部手機、一批懷疑偽造文件包括住址及入息證明、一批懷疑偽造身份證工具，包括打印機及膠卡。行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。