上半年錄1617宗結核病個案　3至24歲佔48宗

衞生署衞生防護中心胸肺服務今日(25日)公布今年上半年學校結核病個案的情況，首6個月共接獲1,617宗(臨時數字)結核病呈報個案，其中48宗年齡介乎3歲至24歲(即處於一般就學年齡)，佔同期結核病呈報個案2.97%，與2021年及2022年同期的4.07%、3.74%相比均有下降。

署方發言人指，盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療是最主要的結核病防控措施。香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，然而結核病在本港仍然相當普遍。校園持份者，包括學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，預防結核病。而有關香港校園結核病情況，今年上半年期間並沒有發現結核病群組個案。

發言人提醒，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。市民必需繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。