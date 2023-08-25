太平紳士去年接42宗投訴　517宗查詢中要求提早釋放佔最多

政府今日(25日)發表2022年太平紳士的工作報告，太平紳士巡視計劃巡視各指定院所，處理在囚人士/住院者/被扣留者所提出的投訴，以及向有關院所提出建議和意見。去年，他們巡視期間接到42宗投訴，投訴主要涉及院所提供的服務(31%)、待遇及福利(26%)，以及職員態度及行為(26%)。經巡視期間作實地調查後，該42宗投訴中，8宗無須採取進一步行動。12宗須轉介院所管理層調查或跟進的投訴，全部在採取改善措施或向投訴人解釋後得到解決。至於其餘22宗投訴，有20宗轉介懲教署投訴調查組調查，2宗轉介政府其他相關部門處理。在34宗須跟進的投訴中，有15宗於1個月內完成跟進。

另外，去年太平紳士在巡視期間接到517項要求或查詢，主要關乎提早釋放(44%)及與其他部門/機構相關的事宜(27%)。經太平紳士指示後，無須就當中10宗採取進一步行動。在 507宗須採取進一步行動的要求或查詢中，506宗於1個月內完成跟進。

報告指，太平紳士大致滿意院所提供的整體設施及服務，並提出51項建議/意見，主要是實際環境、設施及設備，如需要翻新樓宇、更換舊電腦等；服務質素，如改善膳食服務、定期檢討服務需要等；訓練課程及康樂活動，如提供市場導向的職業訓練課程、安排更多活動等。