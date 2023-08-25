政Whats噏：黃智華餞別宴場面鋪張惹質疑　麥美娟：唔使咁破費

鐵打嘅衙門，流水嘅官，崗位時有調動乃官場常態。由於要同多名高級公務員赴北京進修，黃大仙民政事務專員黃智華將於9月1日離任，尋日(24日)九龍灣某酒樓舉辦「歡賀黃智華赴京深造」聯歡晚會，筵開43席，出席賓客逾500人，當中包括多名地區組織人士、社團負責人、立法會議員，以及當區校長會成員。因場面鋪張，有人質疑為公僕搞餞別宴嘅做法「過晒火」，擔心日後民政專員儼如一個「土皇帝」。就連民政及青年事務局局長麥美娟都直言估唔到專員受歡迎程度係「咁緊要」，但其實真係唔使咁破費，搞到咁大陣仗咁話。

據消息指，尋晚宴會場地放置「Q版」黃智華嘅人形紙板，供來賓合照。大會又派發印有黃智華感言嘅「場刊」，當中提到「一日黃大仙人，一世黃大仙人」；每位出席賓客亦會獲得一本，印上「歡賀黃智華赴京深造」字眼嘅筆記簿連筆套裝。而舖上紅枱布嘅長枱「主家席」，至少坐近30人，在座者包括幾位前任及現任立法會議員、廠商會前會長，以及多名黃大仙區三會會員。

除此之外，黃大仙區中學校長會、黃大仙區學校聯絡委員會、黃大仙區小學校長會，合共有42名校長出席，有建制人士認為難以理解，「關係好還關係好，連校長都要去，以後民政專員咪成個土皇帝咁？」亦有人形容今次做法係「過晒火」、「離晒譜」，關注邊個係「金主」。

麥美娟今日（25日）出席活動後回應指，自己做咗二十多年區議員，地區人離職時籌辦歡送活動「時有發生」，只是過去因為疫情停止，不過佢話，估唔到專員受歡迎程度係「咁緊要」，在專員升學消息傳出後，有地區人士都同麥美娟話「佢做得好好，唔捨得佢走」，而歡送儀式都顯示專員工作得到地區人士認同。不過麥美娟都話，專員同政府團隊，為地區服務係職責所在，如果要表達支持，一封信、一句鼓勵說話表揚已經夠，唔使咁破費，又話唔好搞到咁大陣仗，而專員會按公務員守則進行申報。

被問到會唔會加強專員「小特首」嘅形象，佢話地區內民政專員發揮好大作用，佢地要建立合作關係、凝聚社區力量，件事都顯示佢工作得到社會認同，但強調大家「唔洗咁客氣」，希望將支持化喺地區工作上。至於咩人代替佢嘅位置，麥美娟話已經有人選，適時會交代。

將於9月1日暫別黃大仙區嘅黃智華，於2009年加入政務職系，曾於多個政策局同部門工作，包括運輸及房屋局、商務及經濟發展局、民政事務總署等。2020年調任黃大仙民政事務專員前，黃智華係政制及內地事務局助理秘書長。9月3日起黃智華會赴京修讀公務員事務局與北京大學合辦嘅高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。