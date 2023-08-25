電腦節一連四日會展舉行　市民通宵排隊購得「心頭好」

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2023」今日(25日)起正式開幕，並一連四日(25至28日)於灣仔會議展覽中心舉行。現場於今早9時許已有市民等候入場，排頭位的市民在昨晚(24日)8時已帶備紙皮排隊，最終成功以優惠價700港元，搶購原價約4,000多港元的手提電腦，他形容成功的感覺猶如「贏了全世界」。

排隊首20名的潘先生指，今早特地凌晨4時起床，於6時便開始排隊，成功用優惠價1萬港元購入原價1.4萬港元的電腦及一部文書機，並獲得大量贈品，他還計劃購買更多耳機等電子產品，認為產品價格十分之「抵」。

另一名市民魏先生表示，今早8時半已經開始排隊，預算約1,000港元購買電腦產品，同時使用了優惠券購買許多產品，包括電腦主板、耳機和滑鼠，共節省600港元。他坦言雖然預算不多，但已經買下心頭好。另有通宵排隊的市民表示，為了以優惠價搶購電競螢幕，特意請了兩日假，希望以預算5,000港元買到比市面上便宜的心儀產品。

有參展商表示，今屆比往年的銷售更好，自疫情過後市民都願意踴躍出來消費，尤其是電腦主機，目前為止共增加約40%的銷售額。今年更預備20多份禮物送贈市民，其他日子會推出更多優惠，預計在周末(26、27日)的銷售額會更高。