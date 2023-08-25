由「南昌220」重新組裝　大埔過渡屋「樂善村」今起接受申請

全港首個過渡性房屋項目「南昌220」早於今年2月拆卸，並運至大埔再重新組裝成另一個過渡屋項目「樂善村」，至今日(25日)公布接受申請。「樂善村」提供1,236個過渡屋單位，樓高4層，預計受惠人數約1,900人，每單位均設有煮食空間，以及獨立洗手間連淋浴間。租金最平可達2,115港元，租期不少於兩年，第一輪截止日期為今年9月30日；第二輪則為今年11月15日，預料居民最快可於今年年底入伙。

「樂善村」是全港首個將原先位於南昌街的組裝合成過渡屋模件拆裝，並重新組裝而成的過渡屋項目，工程於上月順利完成。「樂善村」主要提供共1,161個1至2人單位，面積約146至193平方呎；其餘分別為3至4人及4至5人單位，分別有47個及24個，面積約303至333平方呎；地下亦設有4個無障礙單位，面積約305平方呎。其中1至2人單位租金為2,115至2,327港元；3至4人單位租金為3,091港元；4至5人單位租金為3,399港元；無障礙單位則按個別申請情況處理，租金預計約3,091港元；綜援家庭則會按照租金津貼上限而定。

是次項目亦獲中電資助247.2萬港元支援購買節能家電予住戶，而負責營運項目的樂善堂亦會從「樂善堂李聖根社會房屋種子基金」中，贊助330萬港元購買部分家電及公共空間之硬件開支。