政Whats噏：睇嘢矇查查　田北辰慨嘆歲月催人

一把生銹嘅刀，可有回復鋒利嘅一日？明日就踏入73歲嘅議員田北辰，今日得到議辦同事為佢預祝生日。雖則佢一直都認為「年齡只係數字」，只要保持心境年輕就唔會老，然而早前佢發覺睇嘢模模糊糊，慨嘆歲月催人，想話唔認老都唔得。但幸好依家醫學昌明，佢只要換咗「零件」，就可以恢復清晰嘅視力。

田北辰需要更換嘅「零件」，係眼球水晶體。佢話前幾日返香港，機場大銀幕嘅航班資料睇到矇查查；周三會見官員，即使相距三、四米都唔係好睇得清對方嘅表情，不禁懷疑自己嘅近視又深咗，於是搵議員同事兼老友林順潮做眼科檢查，先至發現原來患上白內障，情況就好似鏡頭發咗霉，點配眼鏡都無用，而林順潮就建議佢換過粒人工晶體，話換完之後保證視野開新篇，見到一個全新嘅世界，睇文件快過37歲嘅壯年人咁話。

正所謂年紀大，機器壞，田北辰話隨着歲月變化，無論做幾多運動、飲食有幾咁檢點，有啲身體狀況都係不由控制。跟住佢又借題發揮，指一個城市有啲嘢舊咗、老咗，就會慢慢失去吸引力，但只要加番啲新嘅嘢落去，例如欣澳賽車場，一定可以好似佢換咗人工晶體一樣，帶嚟全新景象。