蒲吧後與兩男互毆同被控襲擊　29歲男警被判罰款3000元

兩名男警收工後到酒吧飲酒，之後與新相識的女酒客同搭的士離開，途中卻遭兩漢截停，他們涉嫌拉了其中一警出車後，3人涉嫌互相襲擊而同惹官非，共被控兩項普通襲擊罪。3名被告均不認罪受審，案件今（25日）在屯門裁判法院裁決。裁判官裁定涉案男警曾在車外故意掌摑其中一人，但考慮沒證據顯示他有預謀，事主傷勢不重，被告將因本案會失去工作，判他罰款3,000港元。

3名被告依次是何東森（25歲、文員）、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生。利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被警隊停職。與被告利茂生同坐一車的男警王偉成，審訊時以控方證人身份作供。

裁判官今裁決時指，王偉成的證供未能提供當日各被告拉扯的細節、例如拉了多久或力度，而王加入警隊約7年，受過訓練，當日有人拍打車窗、拉車門，但王卻只說了重複說了兩次「咩事」，便沒採取進一步行動。裁判官對王所形容的經過有保留，不給予他的證供比重。

裁判官續指，雖然從行車記錄儀顯示，何力桓及何東森曾走向的士，其中何力桓曾目露凶光，充滿敵意拍打車廂，行為相當可疑，但仍無法肯定確實發生了何事，裁定他們襲擊罪脫。至於男警利茂生方面，因片段拍攝到，其手向何力桓左臉伸展，何的臉隨即向後轉，而何東森及何力桓均顯得憤怒，裁定利曾掌摑何力桓，屬故意而非自衛，裁定他普通襲擊罪成。辯方說，利茂生相信會因本案失去工作，冀法庭判罰款。

案件編號：TMCC 61/2023