香港首屆貓迷博覽開幕　5.5米高平安貓山勁吸睛

香港首屆「貓迷博覽會2023」今日(25日)起一連3天於灣仔會議展覽中心舉行，場內共有130個參展商、超過300個攤位，結合購物、表演及講座等精彩活動，更設有貓咪市集及打卡專區，貓主子只要出示有效針卡便可入場，貓奴們萬勿錯過啦！

展覽中最矚目的是一個5.5米高的大型平安貓山，由3,000個印有貓咪圖案的平安包組成，當中含有貓咪最喜歡的貓草，市民只要在場內消費滿150港元即可參加抽獎，贏取一共8款的貓包。市民汪先生及蔡小姐攜帶一同飼養的貓咪入場，並在平安貓山前合影，他們表示過往都是貓狗合辦展覽，今次是首度有貓咪做唯一主角的展覽，場內亦有很多貓咪相關的產品，故感到開心。

本港首次舉辦貓咪展覽，參展商黎小姐及李先生認為展覽很成功，吸引很多飼養貓咪的顧客，每小時人流都很多，產品銷量高，特別是蝦口味的凍乾零食，不少主人都買給自家貓咪品嘗。為了這次展覽，展商更特別推出買4送1的優惠，更贈送貓咪玩具，期望吸引更多顧客。

展覽集團有限公司主席王學譜表示，是次展覽致力推動寵物文化及行業發展，並促進貓迷與業界交流的機會，希望透過展覽呼籲大眾共同創造友善和關愛的寵物社會。