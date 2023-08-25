「盲搶鹽」疑蔓延至本港　多間超市貨架清零

日本自昨日(24日)起排放核污水入大海，引發內地、澳門市民憂慮並到市面搶購包裝鹽，「搶鹽潮」更被網民嘲諷為「盲搶鹽」。不過，風波至今日(25日)疑「殺到」香港，社交平台Facebook有多個各個地區的群組，均瘋傳多張區內超市包裝鹽的貨架被清空的相片，雖然食安中心澄清「碘鹽」並不能抵抗輻射，但似乎未能降低市民的搶購意欲。

據筲箕灣、大埔、西環、青衣等多區的Facebook群組可見，都有網民或街坊發布貼文，指當地有超市「失守」的消息，並上傳相片見到平時擺放包裝鹽的貨架已近乎「清零」，而較貴價的有機鹽亦僅有小量存貨。部分超市現場餘下大量由日本進口的鹽產品，但仍有超市「有殺錯，無放過」，連日本鹽亦搶購一空。

不少網民得知上述情況，均對市民搶鹽的舉動感到無奈，「羊群心態」、「中幅(輻)射前應該會因腎病/高血壓而死」、「福(輻)射未中，食鹽都食死」、「依家真食鹽多過你食米啦」、「三年(新冠)疫情過咗都冇學精過」。事實上，有多個研究亦指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病的風險，大家盲目「跟風」前，謹記先衡量身體情況啊！