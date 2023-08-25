港航客機飛海南期間遇湍流釀3傷　意外調查機構公布初步報告

香港航空一架客機今年4月飛往海南期間，因途中遭遇湍流，導致機上2名乘務員及1名乘客受傷。民航意外調查機構今日(25日)發表意外調查初步報告及公告發表，向航空業和公眾及時提供調查早期取證階段確定的事實陳述，以視為初步資訊。

事發於今年4月21日，港航一架空中巴士A320-214型客機(註冊編號B-LPI)，從香港國際機場飛往海口美蘭國際機場途中遭遇湍流。據調查報告概述，客機起飛後，機組人員觀察到香港以南大範圍天氣欠佳。在到達航點飛機開始偏離航道以避開此範圍的天氣，並遇到中度至偶爾嚴重的湍流。飛機避開該範圍的天氣後，在香港飛行情報區空域飛行高度層(FL)210巡航。提示扣緊安全帶的燈號隨後被關閉，惟不久之後，飛機在中國南部海岸下川島以南約46海里上空，短暫遭遇湍流與上升的氣流。

在遭遇湍流時，兩名客艙乘務員和一名乘客受傷。飛機事後順利降落海口美蘭國際機場。受傷乘客沒有請求醫療救助，自行下機。而兩名受傷的客艙乘務員被安排以乘客身份返回香港。抵達後，她們被送往醫院檢查。其中一人員被診斷為右腳踝骨折，住院超過 48 小時。

總調查主任根據《香港民航（意外調查）規例》及《國際民用航空公約》有關附件的規定，將事件歸類為意外並且指令對此作出調查，以確定意外發生的情況及因由。從這次事件的調查中吸取的安全教訓可能有助防止類似事件未來再次發生。調查小組會繼續分析所收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和/或要跟進的調查方向。