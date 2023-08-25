廿歲仔確診麻疹　潛伏期曾往印尼列輸入

衞生防護中心今日(25日)表示，本港新增一宗麻疹輸入個案，涉及過往健康良好的20歲男子，其血液樣本驗出麻疹病毒免疫球蛋白M抗體，報稱曾接種麻疹疫苗。根據病人提供的資料，他潛伏期內曾到訪印尼，但無接觸麻疹病人。但一名曾與他一同外遊的家居接觸者，昨(24日)起出現發燒和咳嗽，而其他家居接觸者則沒有出現病徵，他們正接受醫學監察。

中心續指，該名病人自本月10日起開始發燒、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痛，並於上周日(13日)出疹。他分別於上周日及周二(15日)向私家醫生求診，周二另到北大嶼山醫院急症室求醫，其後轉往瑪嘉烈醫院接受治療。病人情況穩定，昨日已出院。

當局接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。中心又提醒市民，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。