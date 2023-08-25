涉藉公職唆使對方聘用　醫委會前委員律師判囚30個月

廉政公署早前落案起訴一名香港醫務委員會（醫委會）前業外委員兼律師劉慧兒，控告她涉嫌藉公職之便，披露一名投訴人的個人資料及投訴詳情，再唆使對方聘用她，以向一名醫生提出民事申索。劉經審訊後，被裁定藉公職作出不當行為罪罪成，今（25日）在荃灣法院（暫代區院）被判入獄30個月。

63歲女被告劉慧兒，是一名事務律師，並於2012年1月24日至2018年1月23日期間擔任醫委會的業外委員。涉及案件的一名投訴人於2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德。該投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會作初步調查，而被告獲醫委會委任為該偵訊委員會成員。

控罪指被告涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員執行職務或相關事情上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。廉署發現被告曾向一名非政府機構的社區組織幹事，披露投訴人的個人資料，以及其投訴該名醫生的詳情。此舉動引致該社區組織幹事安排投訴人與被告於2017年5月26日會面，期間被告涉唆使投訴人聘用她向該醫生提出民事申索。最後被告的律師事務所成為投訴人的代表，以協助投訴人作出民事申索。廉署調查後發現，被告的律師事務所其後要求投訴人支付逾50萬元律師費。

案件編號：DCCC 515/2021