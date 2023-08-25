中環食肆外牆塗鴉被塗去 當局指民政處只是提醒 由業主作決定

有關塗鴉已被塗去。

一幅於中環堅道與樓梯街交界的食肆外牆塗鴉早前被政府清除，民政及青年事務局局長麥美娟今（25日）指民政處過去一段時間經常收到地區人士反映，中西區特別多牽涉鼓吹黑暴、港獨的塗鴉，民政處遂提醒相關業主，而業主委託代為清除，又認為做法不是扼殺創作自由。

麥美娟表示，民政專員和民政處過去一段時間經常收到地區人士反映，中西區特別多牽涉鼓吹黑暴港獨的塗鴉，當政府發現這些塗鴉，如在公眾地方會主動清除，私人地方則會提醒有關佔用人和業主，由業主決定是否清除，如果業主想委託民政處清除，民政處也會代為處理。

塗鴉為一男一女頭戴黃色安全帽吃麵，但據說為於十多年前的畫作，被問到是否相關塗鴉是否涉嫌鼓吹港獨黑暴，及民政處有沒有諮詢執法部門、律政司意見，麥指塗鴉令一般人容易感覺有聯想，所以提醒有關業主，而民政處並非執法部門，因此僅提醒業主，如果業主不同意產生聯想，便可以不處理。

至於有沒有清除的標準，以及行為會否扼殺創作自由和導致寒蟬效應，麥指民政處鼓勵地區內多元發展，此事上和扼殺創作自由沒有關係，認為不需要提高到這個層次。