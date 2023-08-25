入境處反黑工行動拘21人　包括1名巴籍假難民

入境處本周一至周四(21日至24日)一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」和「曙光行動」及連同另一執法部門處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕21人，包括14名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、1名涉嫌協助及教唆者及2名逾期逗留人士，據了解，被捕者中包括1名假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了23個目標地點，包括商業大廈、按摩店、餐廳及零售店舖等，共拘捕7名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。於「冠軍行動」中，執法人員於中區、紅磡及九龍城搜查了88個目標地點，包括餐廳及按摩店，共拘捕6名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士，當中一名男子是持「行街紙」，據了解，他是巴基斯坦籍假難民，在上環從事街邊搬貨時被捕。此外於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，可處罰款50萬港元和監禁10年。