蘇拉下周二或升呢超颱　翌日料移向台灣距香港800公里

呂宋海峽以東徘徊的熱帶氣旋「蘇拉」，已在今早(25日)升級為強烈熱帶風暴，天文台預料蘇拉將在未來數天繼續原處打轉，其風力仍會持續增強，隨後則會大致移向台灣、福建及廣東東部沿岸一帶，不過其路徑存在變數。受高空反氣旋影響，周末期間華南普遍晴朗及酷熱，但偏南氣流仍會為沿岸地區帶來驟雨，市民外出記得留意天氣變化。

在下午4時，蘇拉集結在馬尼拉之東北偏北約640公里，預料向南緩慢移動，於呂宋海峽以東徘徊。天文台表示，預料下周初廣東地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。此外，一股較微弱的東北季候風會在下周中期抵達華南。受季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，華南天氣酷熱、較為乾燥、日夜溫差較大。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，蘇拉預計在明日(26日)正式升格為颱風，下周日(27日)再進一步升級為強颱風，其後或在下周二(29日)變身超強颱風，並在翌日可能靠近本港800公里範圍同時移向台灣。期間蘇拉的中心附近最高持續風速，料將由目前每小時110公里，逐步遞增至每小時185公里。