鄉郊代表選舉選民登記資料　供網上查閱

政府今日(25日)發表鄉郊代表選舉2023年臨時選民登記冊及取消登記名單發表。由即日起至9月9日，巿民可登入鄉郊代表選舉網站的「鄉郊代表選舉選民登記資料查閱系統」查閱個人登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內，亦可在辦公時間內致電鄉郊代表選舉熱線查詢有關資料。

政府指出，如認為某名已登記人士沒有資格登記，可於9月9日或之前在通常辦公時間內，將反對通知書親自送呈選舉登記主任或相關的助理選舉登記主任的辦事處。如經選舉登記主任裁定沒有資格登記，或其所提出的登記申請不為選舉登記主任進一步考慮，或已申請登記但其姓名並無記錄在臨時選民登記冊內，或其姓名已列入取消登記名單內，或對在臨時選民登記冊內所載個人資料有任何申索，可以親自遞交申索通知書。

至於反對通知書和申索通知書的指明表格，可於選舉登記主任辦事處及相關的助理選舉登記主任辦事處索取，或於鄉郊代表選舉網站下載。審裁官在接獲申索通知書或反對通知書後會在法定限期內盡快舉行聆訊。為加強資訊的透明度，申索及反對個案的資訊會在聆訊日之前上載至鄉郊代表選舉網站。