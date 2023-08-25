西冷牛扒外賣僅一成熟　網民：咬咗啖聽到隻牛仲叫緊

不少港人無牛不歡，喜愛牛扒的生熟程度則因人而異。不過，有網民購買的西冷牛扒外賣，恐怕非人人能接受。該名網民於「香港茶餐廳及美食關注組」發文，投訴旺角某間港式茶餐廳的美國西冷牛扒太生，直言「咬咗啖，我聽到隻牛仲叫緊」，還激動地以英文拼音縮寫爆粗。有人留言笑指牛扒「好生動、夠新鮮」、要當「牛肉刺身生食」，亦有人建議事主影相後，應直接用微波爐「叮番熟」來吃，以免造成浪費。

從圖片可見，外賣盒內除了有熟菜，以及用錫紙包着疑似薯角外，一塊又大又厚的牛扒已煎香表面，惟肉身中間呈粉紅色，肉眼判斷似乎只有1成熟。有網民關心事主吃過該牛扒後有否腹瀉，事主回應指「暫時兩次」；也有人認為牛肉太熟不好食，但「都唔係生到咁」。另外，有網民笑指「外賣盒食西冷，咁高層次」、「塊牛扒真係又西又冷」，應該是「留番俾你番去再煎」，笑言只是餐廳「漏咗塊鐵板畀你」，又謂

事主「過一陣會感受到十萬隻牛嘅奔騰」。

根據食安中心的資料，食用未經煮熟的牛扒存有風險，所有未經煮熟的肉類，包括牛扒在內，都可能帶有細菌，有些細菌甚至可能具有抗菌素耐藥性，會減低抗生素的藥效，導致感染情況更為複雜，難以治療。消費者宜食用徹底煮熟的牛扒(即煮至內部溫度達攝氏75度)，幼童、長者、孕婦及免疫力弱人士尤須注意。