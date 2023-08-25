車Cam直擊：紅的疑顧後漏瞻前　追撞前車乘客尖叫

車乘客去海洋公園，的哥卻香港腳發作炒車？網上今日(25日)流傳一段車Cam片，只見一輛市區的士(紅的)沿海洋公園道駛至香葉道交界一個迴旋處，懷疑有顧後無瞻前，徑直撞及前車車尾，捱撞的錄片車內疑似有小朋友被嚇至尖叫，如同在海洋公園內玩碰碰車。

根據流傳於多個社交平台Facebook群組的片段顯示，事發時間為昨日(24日)下午4時31分，錄片車輛當時從海洋公園道行駛，並在香葉道交界的迴旋處停下，懷疑前方有路面情況，而尾隨的一輛紅的疑查看右後方有否來車，未有留意前方的錄片車輛已停下，繼續駛前並與之碰撞，紅的右邊車頭應聲損毀，一邊車頭冚更撞至變形，碎片散落同一地，車上乘客疑似攜同寵物犬，且未有攬安全帶，碰撞期間險些飛離座位。

至於錄片車內疑似有一家大細，在捱撞後小朋友被嚇得大聲尖叫，猶如置身碰碰車場地般，而司機則直斥後方的哥「唉，搞錯」，驚魂未定的小朋友其後更不斷以英文詢問雙親「What happened(發生咩事)？Do we crashed(我哋炒車)？」，另一把疑似媽媽的聲音則回道「Yeah」，小朋友隨後又稱「Oh my head(我個頭啊)」疑似意外中頭部受傷。