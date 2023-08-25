政Whats噏：議員考察李村夜市　晚行朝拆印象深

夜市搞活經濟嘅主張，雖然十劃都未有一撇，但議員梁毓偉同陸瀚民，就趁住公務出訪青島嘅機會，考察當地其中一個人氣夜市，對於人家充分利用晚上閒置地方，供小商販擺檔經營、帶動人流嘅做法表示欣賞，認為值得香港借鏡咁話。

兩位議員所考察嘅「李村夜市」，獲網民評為「全國十五個著名夜市」之一。梁毓偉話呢個夜市嘅位置，日頭係商場嘅廣場範圍，每到黃昏時分就將閒置嘅地方充分利用，畀個體戶出嚟擺檔直至晚上11點。陸瀚民話呢個夜市採取「晚行朝拆」摸式，裏面嘅攤檔可以喺個多小時內全部收拾妥當，回復廣場原貌，而攤檔嘅木車就停放喺附近嘅停車場，煮食工具則通常係拎返屋企。

雖然手法好靈活，不過陸瀚民話夜市嘅選扯都好重要，指徒步可達乃理想條件，而「你未見過的美食這裏也可能有」嘅定位策略，即使連炸蟲炸蠍子草蜢都有得食，咁至吸引不同喜好嘅老饕。當然大小商戶都要有利可圖，夜經濟先至會「自己活起來」。至於香港夜市要「活」，就要符合本地市民喜好，認為可以考慮加入街頭表演、有關文藝或遊戲嘅攤檔，總之要做到老少咸宜。